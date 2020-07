Wohnungsbau : Tankstelle muss Wohnungen weichen

Hilden Die Provinzial plant 46 Wohnungen an Hochdahler Straße. Zunächst sollte nur ein Grundstück bebaut werden. Dann konnte der Investor auch das Nachbargrundstück erwerben. Jetzt wird größer geplant. Die ehemalige Esso-Tankstelle wird im Herbst abgerissen.

Seit Anfang Juni ist die Esso-Tankstelle an der Hochdahler Straße geschlossen. Was ist da los, fragen sich viele Hildener in den sozialen Netzwerken. Der Eigentümer hat das Tankstellen-Grundstück an die Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH verkauft, eine 100-prozentige Tochter der Provinzial Rheinland Versicherung AG. Sie plant auf dem Nachbargrundstück Wohnungen. Für das Unternehmen ist der Erwerb des Tankstellen-Grundstücks eine Chance, die sie gerne ergriffen hat. „Wir können jetzt beide Grundstücke beplanen“, erläutert Markus Rohe, Projektleiter bei der Provinzial-Leben-Baubetreuungs GmbH: „Da ergeben sich Synergieeffekte wie etwa eine gemeinsame Tiefgarage.“ Wäre die Tankstelle geblieben, hätte ein Schallschutz für die Wohnungen gebaut werden müssen. Die Tankstelle soll im Herbst abgerissen werden. Weil alle Pläne jetzt neu überarbeitet werden müssen, rechnet Rohe mit dem Baustart erst im Herbst 2021. Zwei Jahre werden die Arbeiten wohl dauern. Ob Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen entstehen, sei noch nicht entschieden. Die Provinzial-Leben-Baubetreuungs GmbH will für die rund 46 Wohneinheiten und 46 Tiefgaragenplätze rund 17 Millionen Euro investieren.