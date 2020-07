Hilden : Schausteller kämpft mit der Corona-Krise

Es geht um die Wurst: Markus Simons vor seinem Grillstand im Hülsenfeld in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Einem glücklichen Umstand und der Großzügigkeit der Firma Wenko hat es Markus Simons zu verdanken, dass er derzeit als Solo-Unternehmer einen Imbisswagen am Kreisverkehr Im Hülsenfeld betreiben kann.

„Das letzte Mal habe ich Geld an Karneval in Hilden verdient“, sagt Markus Simons: „Und als dann Mitte März der Corona-Lockdown kam, da hab ich gedacht, ich muss sterben. Ich hatte wirklich Angst um meine Existenz“. Seit 2003 ist Simons als Schausteller mit verschiedenen Imbisswagen, sowie Ausschank- und Spielgeschäften unterwegs. Auf Volks- , Schützen- und Stadtfesten in Hilden und in der Region gilt er als ein Original, das insbesondere „Süßzähne“ mit Waffeln, Crepes sowie Backwaren und Eis lockt.

Auch momentan sieht es ziemlich düster aus, denn alle Volks- und Schützenfeste sind abgesagt. Er musste alle Mitarbeiter nach Hause schicken und kämpfte zunächst gegen die Langeweile, indem er wie viele andere auch, einige Renovierungsarbeiten und was sonst liegen geblieben war, erledigte. „Oh Gott, wie soll es weiter gehen?“, dachte er sich, denn eine Idee musste her, um fortan als Solo-Unternehmer das Überleben zu sichern.

Info Bekannt aus „Goodbye Deutschland“ Seine TV-Bekanntheit hat Markus Simons Jens Büchner, besser bekannt als Malle-Jens, zu verdanken. Jens Büchner war Kult-Aussteiger in der Vox-Doku „Goodbye Deutschland“. 2018 starb Büchner mit erst 49 Jahren in Palma. Zusammen mit Daniela Büchner hatte er Zwillingssöhne. Markus Simons ist Patenonkel von Diego Armani.

Einem glücklichen Umstand und der Großzügigkeit der Firma Wenko hat er es zu verdanken, dass er derzeit einen Imbisswagen betreiben kann. Am Kreisverkehr Im Hülsenfeld, auf dem Gelände der Firma Wenko, haben nicht nur die Beschäftigten des Hildener Spezialisten für Bad- und Küchen-Accessoires, der zugleich Marktführer in Europa ist, eine willkommene Gelegenheit ihren Hunger zu stillen, sondern alle im Gewerbegebiet tätigen Menschen, die derzeit keine Kantine nutzen können.

„Ich bin viel auf Facebook und Instagram unterwegs“, sagt Simons, der aufgrund von TV-Auftritten in der Aussteiger-Doku „Goodbye Deutschland“ und in „Auf Streife“ über eine gewisse Prominenz verfügt: „Und da habe ich mal eine Suchanzeige für einen Stellplatz in einem Industriegebiet für meinen Imbisswagen gepostet.“

Niklas Köllner, Wenko- Geschäftsführer, hatte nicht nur ein offenes Ohr für Simons’ Not, sondern erkannte auch die Win-Win-Situation, die ein Imbiss vor der Werkstür mit sich bringen würde. „Ich habe Markus Simons bewusst eine exponierte Stelle auf unserem Grundstück angeboten. Wir haben ein paar Parkplätze geräumt, damit auch Sitzplätze angeboten werden können. Und unser Hausmeister war beim Strom- und Wasseranschluss behilflich“, sagt Niklas Köllner. „Es lief einfach super, und ich bin unendlich dankbar“, versichert Simons.

In seinem Imbiss-Anhänger kann er nun alle Klassiker wie Schnitzel, Brat- und Currywurst, auch in der Variante mit einer Krakauer, Frikadellen sowie Pommes zubereiten. Aber der Imbiss-Profi weiß, dass kulinarische Besonderheiten auch ein Mehr an Kundschaft anziehen. So bietet er als Spezialität auch Bratwürste aus Pferdefleisch an. „Ich habe Kunden, die kommen für die extra aus der Innenstadt, und manche sogar aus Wuppertal“, weiß Simons stolz zu berichten.