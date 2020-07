Hilden : Bibnet bietet Lesevergnügen online

Hilden Spannender Lesestoff für die Ferienzeit: Dafür kann man in die Stadtbücherei gehen, muss aber nicht. Denn viele Roman-Neuzugänge kann man auch online lesen. Drei davon stellen die Mitarbeiter der Stadtbücherei vor.

Was tust du, wenn du allein die Zukunft der Welt in den Händen hältst? – Ein Forscher scheint den Schlüssel zur Lösung aller Energieprobleme gefunden zu haben. Hängt sein rätselhaftes Verschwinden vielleicht damit zusammen? – Ein Journalist forscht nach – und das nicht nur, weil er ein Freund des Verschwundenen ist. Er hat von ihm auch die Formel erhalten, an der plötzlich merkwürdige Leute großes Interesse haben. Nicholas Shakespeare schrieb diesen spannenden Thriller mit dem Titel „Boomerang“.