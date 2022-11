Stimmungsvolle Innenstadt Das bietet der Hildener Weihnachtsmarkt

Info

Wer einen Rundgang über den Hildener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt machen möchte, hat dazu noch an diesem Samstag von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr Gelegenheit. Dieses Wochenende ist zudem verkaufsoffener Sonntag; Geschäfte dürfen ihre Türen also von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Unabhängig vom Weihnachtsmarkt ist das Hildener Winterdorf am alten Markt noch bis zum 23. Dezember montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das Winterdorf wartet dabei nicht nur mit Glühwein, gebrannten Mandeln, Crêpes und Herzhaftem auf, sondern bietet auch ein Kinderkarussell. Geöffnet ist das Winterdorf bereits seit diesem Montag.