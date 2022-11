Adventsaktion CDU Hilden stellt Wünschebaum auf

Der Ablauf ist wie in jedem Jahr gleich: Interessierte Bürger und Bürgerinnen nehmen eine oder auch mehrere Wunschkarten vom Baum, schreiben ihren Namen und Kontaktdaten auf den, auf der Karte klebenden Adresszettel und werfen diesen in den am Baum stehenden Kasten. Die Wunschkarte nimmt der Schenkende mit nach Hause, als Gedächtnisstütze. Auf der Karte sind die Zeiten vermerkt, zu denen das Geschenk in der CDU-Geschäftsstelle abgegeben werden kann. Wichtig ist, die Wunschkarte am Geschenk zu befestigen, oder zumindest vor der Abgabe das Kürzel, z. B. „S 10“ oder „K 24“ auf dem Geschenk zu notieren, denn anhand des Kürzels werden die Geschenke den entsprechenden Kindern zugeordnet.