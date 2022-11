Hilden Starke Rückkehr des Weihnachtsmarktes

info

Die Aktionstage rund um den Black Friday, die eröffneten Weihnachtsmärkte sowie andere Events, wie etwa der Haaner Trödelmarkt haben am 1. Adventswochenende viele Menschen in die Städte gelockt. Dies berichtet Carina Peretzke, Pressereferentin beim Handelsverband NRW: „Zwar werden wohl auch in diesem Jahr die meisten Weihnachtsgeschenke im Dezember gekauft“, glaubt sie, aber eine leichte Verlagerung in den November sei „spürbar.“

Nach dem noch einmal sehr warmen Spätherbst hat dem Verband zufolge in der vergangenen Woche der Verkauf von Winterbekleidung deutlich angezogen. Von dicken Socken über Flanellhemden, Winterpullover und -hosen bis zu gefütterten Hausschuhen sei alles dabei, teilt Peretzke mit: „Hier spielt sicherlich auch hinein, dass viele Verbraucher ebenso Heiz- wie Stromkosten sparen.“

Elektronikhändler hätten berichtet, dass nach energieeffizienten Geräten gefragt werde. Aber auch klassische Weihnachtseinkäufe wie zum Beispiel Kleinigkeiten für den Adventskalender seien zurzeit sehr beliebt.