Kulturprogramm in Hilden Der Kultur-Fahrplan für Dezember

Noch bis 22. Januar 2023: „Die Vermessung der Welt“ – Ausstellung von Hans-Joachim Uthke. Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Str. 32a. Anfang des 16. Jahrhunderts umrundet das erste Schiff die Welt. Die Erde wird erschlossen, vermessen, das Wissen über Flora und Fauna und die Medizin erweitert sich rapide. In dieser bewegten Epoche leben und wirken Wilhelm Fabry und seine Frau Marie Colinet, die beide als kongeniales Team in die Geschichte der Medizin eingegangen sind. Für Fabry ist die Anatomie „Schlüssel und Steuerruder“ zum Verständnis der Medizin. Und so öffnen wir symbolisch eine Tür, um die Komplexität des menschlichen Körpers verstehen zu können. Schicht um Schicht nähern wir uns mittels diverser Werkzeuge dem Skelett. Es haben sich detaillierte Zeichnungen dieser Instrumente erhalten, die meist selbst wie Kunstwerke anmuten und auf den Gegenwartskünstler Hans-Joachim Uthke eine große Faszination ausstrahlen. Sonderveranstaltung: 3. Dezember, 20 Uhr. „Nachts im Museum“ – Kinderführung mit Anja Herbertz. Bei der Veranstaltung „Nachts im Museum“ öffnet das Wilhelm Fabry Museum seine Tore für die jungen Besucherinnen und Besucher. Es findet eine kindgerechte Führung durch die aktuelle Ausstellung „Die Vermessung der Welt“ statt. In der Führung geht es um die Entdeckung der Erde. Lesung: 8. Dezember, 19.30 Uhr: Lesung mit Jürgen Wilbert und Jochen Jasner aus Hans-Joachim Uthkes Buch „Die Schwerkraft des Wortes“. Eine Lesung zur Ausstellung „Die Vermessung der Welt“. Jürgen Wilbert liest aus dem aphoristischen Werk von Hans-Joachim Uthke vor – mit Anmerkungen zum Charakter und Reiz der kurzen Gattung sowie einem musikalischen Beitrag von Jochen Jasner.