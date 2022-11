Irritationen in Hilden Ärger um Andenken an Leo Meyer

Leo Meyer (1891-1953) stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie (Vieh- und Futtermittelhandel) in Hilden. Vier Jahre lang kämpft er im Ersten Weltkrieg als Soldat für Deutschland. 1917 wird er Ortskommandant in Oost-Malle, einer Kleinstadt im besetzten Belgien. Dort leiden Hunderte von französischen Flüchtlingen aus Lille große Not. Meyer hilft: Mehrfach lässt er heimlich Lebensmittel in ein Kloster schaffen, das die Spenden verteilt. Mehr noch: Er bittet seinen Vater um Geld. Dieser schickt ihm 5000 Goldmark, damals ein Vermögen. Er gibt das Geld der Oberin und bittet sie, damit die Flüchtlinge zu versorgen. Die Nonnen nennen ihn „le bon boche“, „der gute Deutsche“. In der Pogromnacht am 9. November 1938 werden Leo Meyer und seine Familie Opfer des Nazi-Mobs. Leo wird schwer verletzt, sein Vater Nathan stirbt einige Tage später an den Misshandlungen. Anstifter der Mörderbande ist der NS-Ortsgruppenleiter Heinrich Thiele – ein Nachbar. Leo Meyer flieht 1939 nach Belgien und bittet völlig mittellos im Kloster von Oost-Malle um Hilfe. Die Oberin erkennt „le bon boche“ – und hilft. Als die Wehrmacht Belgien überfällt, wird Leo Meyer interniert. Ohne die Lebensmittelpakete von Oberin Beatrix wäre er dort verhungert. 1941 erhält Meyer „Erholungs-Urlaub“. Er kann sich bis Ende des Krieges verstecken. 1949 kehrt Meyer nach Hilden zurück, kämpft um Wiedergutmachung. Nazi-Nachbar Thiele hatte sich die fünf Häuser der Meyers samt dem dazu gehörigen Land unter den Nagel gerissen. Gerichte sprechen Thiele frei. Leo Meyer findet keine Gerechtigkeit und stirbt – krank und zermürbt – 1953 mit 58 Jahren.