Unfall in Hilden : E-Scooter-Fahrerin stürzt und bleibt bewusstlos liegen

Unfall in Hilden

Hilden Mit schwersten Kopfverletzungen ist eine 21 Jahre alte Hildenerin am Samstag ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, ist sie vorher mit eine E-Scooter gestürzt und bewusstlos liegengeblieben.

Mit schwersten Kopfverletzungen ist eine 21 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin aus Hilden am Samstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Die junge Frau war gegen 16 Uhr auf der Beethovenstraße unterwegs, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

„Nach schneller notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Verunfallte mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Düsseldorf gebracht, wo die Patientin zur stationären, intensivmedizinischen Behandlung ihrer schweren Kopfverletzungen verblieb“, so der Sprecher weiter.