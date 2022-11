Energiekosten steigen in Hilden : Stadtwerke erhöhen Strom- und Gaspreise

Hilden Die neuen Tarife gelten ab dem 1. Januar. Innerhalb eines Jahres passt das Unternehmen die Preise zum wiederholten Mal an. Grund ist die weiterhin angespannte Situation am Energiemarkt.

Die Briefe kamen am Freitag und Samstag an – und waren in ganz Hilden Gesprächsthema: „Habt Ihr auch Post von den Stadtwerken erhalten? Ich habe das für uns mal durchgerechnet: Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Mehrbelastung von 200 bis 300 Euro für uns – pro Monat“, rechnet ein Familienvater vor. „Ich weiß nicht, wie wir das stemmen sollen.“

Die Stadtwerke Hilden erhöhen die Preise für Gas und Strom zum 1. Januar 2023. Das haben sie ihren Kunden nun in persönlichen Anschreiben mitgeteilt. „Die Strompreise am Stromeinkaufsmarkt steigen weiter stark an. So eine Entwicklung hat es bisher nicht gegeben“, schreiben sie beispielsweise an ihre Stromkunden. Die Preissteigerung ist am vergangenen Freitag im Amtsblatt der Stadt Hilden veröffentlicht worden – ein wichtiger Schritt, damit die Preissteigerung auch gültig werden kann. Darin erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schneider: „Die stark gestiegenen Beschaffungskosten führen dazu, dass wir unsere allgemeinen Preise in der Strom-Grundversorgung zum 1. Januar 2023 anpassen müssen.“