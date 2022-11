Entscheidungen in Hilden : Jugendliche gegen Jugendzentren, BMX-Bahn stößt auf Zustimmung

Hilden Ein Jugendtreff sei nicht mehr zeitgemäß, erklärte das Jugendparlament im Jugendhilfeausschuss. Die BMX-Bahn an der Reisholzstraße soll wieder hergestellt werden.

Die Mehrheit der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses hat einen Antrag der Grünen abgelehnt, der die Errichtung von Jugendzentren im Hildener Osten und Westen vorsah. In ihrem Anliegen argumentierten die Grünen, dass es in beiden Stadtteilen keine Jugendzentren gibt – und das obwohl im Osten und Westen rund 1500 Kinder lebten. „Das bedeutet, dass die jungen Menschen dort benachteiligt sind hinsichtlich ihrer Entwicklungschancen gegenüber ihren Altersgenoss*innen in den anderen Stadtteilen“, schrieb die Partei in einem Antrag. Annegret Gronemeyer (Grüne) ergänzte: „Sie haben es verdient, an ihrem Wohnort spannende Angebote zu finden.“