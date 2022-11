Bäckerei aus Hilden räumt ab Dreimal Gold für Schüren-Stollen

Jedes Jahr vor Beginn der Adventszeit lädt der Verein Deutsches Brotinstitut handwerkliche Bäckereien zu einer besonderen Prüfung ein: zur Stollenprüfung. Die selbst hergestellten Stollen werden anhand typischer Backwaren-Kriterien einer strengen Prüfung unterzogen. Hierbei wurde die in Hilden ansässige Traditionsbäckerei Schüren schon oft für ihre sehr guten Backwaren ausgezeichnet. Sie konnte auch 2022 an die Vorjahreserfolge anknüpfen. Besonders hervorzuheben sind die Testbeurteilungen zu den drei Spezialstollen – die Sorten Apfel-Calvados, Orange-Grand-Marnier und Macadamia-Weiße: Sie wurden mit „Gold“ ausgezeichnet; diese höchstmögliche Auszeichnung gebührt Stollen, die drei Jahre in Folge mit dem Prädikat „sehr gut“ beurteilt wurden.