Corona-Zahlen im Kreis Mettmann Nach Statistik-Korrektur steigt Zahl der Todesfälle

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 5094 Infizierte erfasst, 2483 weniger als vor sieben Tagen. Davon leben in Erkrath 461 (-205), in Haan 358 (-167), in Heiligenhaus 319 (-118), in Hilden 551 (-329), in Langenfeld 632 (-264), in Mettmann 390 (-196), in Monheim 410 (-208), in Ratingen 934 (-444), in Velbert 855 (-392) und in Wülfrath 184 (-160).