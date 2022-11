Geschäftseröffnung in Hilden Hundefutter für den guten Zweck

Der Hildener Marianus Krall macht mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die Eröffnung seines Ladens „Entdeckte Schätze“ aufmerksam: Alle Hundebesitzer, die am 26. November in sein Geschäft an der Benrather Straße 56 kommen, erhalten eine Dose Hundefutter. „Wer dieses Geschenk nicht möchte, kann dies als Spende fürs Tierheim in einen separaten Korb legen“, berichtet Marianus Krall. „Zudem werde ich zehn Prozent des Tageserlöses an das Tierheim spenden.“ Die Beträge will der Ladenbesitzer zu einem glatten Betrag aufrunden, ein Minimum von 200 Euro will er spenden, sofern bei der Eröffnung nicht genug zusammen kommen sollte.