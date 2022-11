Vorweihnachtszeit in Hilden Winterdorf noch bis 23. Dezember

Das Winterdorf hat noch bis zum 23. Dezember geöffnet und zwar montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 11.30 bis 19 Uhr. Parallel dazu öffnet der Hildener Weihnachtsmarkt an diesem Freitag, 25. November, seine Türen – die Buden werden bereits in der Innenstadt aufgebaut. Um 13 Uhr öffnen Vereine und Händler ihre Stände (bis 21 Uhr). Am Samstag ist von 10 bis 22 Uhr, am (verkaufsoffenen) Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Foto: teph