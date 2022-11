Arbeiterwohlfahrt und VdK Hilden Premiere für neuen Kreativmarkt in der „Fabrik“ Hilden

Für den Adventsnachmittag, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet, hat sich Gundlach mit Hiltrud Stegmaier zusammengetan. Sie ist seit vielen Jahren Vorsitzende vom Sozialverband VdK. „Weil der Weihnachtsmarkt 2020 und 2021 ausgefallen ist, haben wir einen kleinen Adventsbasar veranstaltet. In diesem Jahr wollen wir in der ,Fabrik‘ etwas in größerem Rahmen anbieten“, sagt sie. Man wolle gemeinsam mit der Awo den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten zu präsentieren.