Stimmungsvolle Innenstadt Der Hildener Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Wer einen Rundgang über den Hildener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt machen möchte, hat dazu am Freitag noch bis 21 Uhr Gelegenheit. Am Samstag ist der Weihnachtsmarkt von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Hinzu kommt, dass dieses Wochenende verkaufsoffener Sonntag ist: Geschäfte dürfen ihre Türen also von 13 bis 18 Uhr öffnen.