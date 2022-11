Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen Klein, gemütlich und plötzlich prall gefüllt

Von Gerishem selbst bereitete der Druck zuletzt schlaflose Nächte, wie er gesteht. Am Samstag selbst aber konnte er nur noch vor Freude strahlen: „Wir sind sehr glücklich und sehr zufrieden, wie der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr angenommen wird.“ Zur Eröffnung am Nachmittag, sei es noch ruhig gewesen, erinnert sich Vereinsvorsitzender Bernhard Hoppe. „Ich stand mit dem Oberbürgermeister auf einem kleinen Podest, um den Markt zu eröffnen und nur eine Handvoll Besucher waren hier“, berichtet er. „Doch dann öffnete sich von jetzt auf gleich wie eine Schleuse und die Leute kamen in Scharen.“