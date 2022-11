Trotz Wegfall der Bundesförderung Hoffnung für Zukunft der Sprach-Kitas in Haan und Hilden

In NRW gibt es momentan fast 1500 Sprach-Kitas. Zu den geförderten Einrichtungen im Haaner Stadtgebiet zählen die Awo-Kindertagesstätten „Am Bandenfeld“ und „Bollenberger Busch“. Vom Auslaufen des Bundesprogrammes wären in diesen Kitas rund 135 Kinder betroffen, zudem zwei Sprachkräfte. Finanziert werden konnte über das Programm jeweils eine halbe Stelle VZÄ (25.000 Euro) in der Einrichtung, heißt es in der Vorlage.