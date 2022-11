Steuerfreier Inflationsausgleich Unternehmen in Hilden und Haan geteilter Meinung

Eine Prämie kündigt auch Qiagen an: „An unserem Standort in Hilden, aber auch an Standorten in 20 weiteren von Inflation besonders betroffenen Ländern zahlen wir im Dezember eine einmalige Sonderzahlung aus“, heißt es vom international tätigen Biotech-Unternehmen. Rund die Hälfte der Beschäftigten profitiere davon. Daraus ergebe sich für Qiagen in Summe ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag.