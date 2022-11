Neue Stellen im Rathaus Hilden Das sind die Personal-Pläne der Stadt

37,5 neue Stellen sollen nach dem Willen der Stadt im kommenden Jahr in der Verwaltung geschaffen werden. Da zugleich einige Stellen wegfallen, bleiben 24 übrig – viele davon muss die Stadt einrichten, weil Bund und Land Aufgaben an die Kommune weiterreichen, andere möchte die Verwaltung einrichten, um beispielsweise den Service zu verbessern. Der neue Stellenplan soll am Mittwoch, 30. Dezember, ab 17 Uhr im Hauptausschuss, Bürgerhaus, Mittelstraße 40, diskutiert werden. Wir haben uns die Pläne der Stadt einmal angeschaut.