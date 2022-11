Weihnachtsmarkt im Alten Dorf Kaarster Schützenkönig wird beim Weihnachtsmarkt zum Nikolaus

Und plötzlich gingen die Lichter am Weihnachtsbaum an, den Herbert Wilms zur Verfügung gestellt hatte. Was die Holzbuden verbindet, ist eine Lichterkette in den Farben Weiß, Rot und Grün. Schützenmeister Christoph Klever gehörte zu denen, die sich beim Auf- und Abbau besonders eingebracht hatten. Er konnte am späten Samstagnachmittag sehen, dass sich die Arbeit gelohnt hatte.