Welche Daten der Mietspiegel liefert Hier sind die Mieten am höchsten

Die Mieten-Struktur in Hilden lässt es laut Andreas Adán nicht zu, die „Schlossallee“ zu identifizieren, wo die Mieten am höchsten in Hilden sind. Aber es gibt durchaus Gegenden, in denen der Durchschnitt höher liegt als anderswo. „Bei einer mittelgroßen Stadt wie Hilden gibt es eigentlich keine Viertel oder Quartiere, die fast ausschließlich besonders teuer sind, wenngleich einige Mieten sehr hoch sind“, erklärt der Rechtsanwalt. „Wir können sagen, dass der Hildener Süden und alles um das Zentrum herum sehr begehrt ist, während die Industrie- und Mischgebiete im Norden in der Regel günstiger sind.“ Aber natürlich kommt es auch hier auf die Eckdaten an: Wie alt ist die Wohnung, wie ist sie ausgestattet, wie sieht die Energiebilanz aus.