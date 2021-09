In Langenfeld und Hilden : Polizei weitet Suche nach vermisstem 11-Jährigen aus

Langenfeld/Hilden Am Freitagabend wurde Osazemen vermisst gemeldet. Seitdem sucht ihn ein großes Polizeiaufgebot vor allem im Raum Langenfeld und Hilden. Jetzt wurde ein neues Foto veröffentlicht - und ein neuer Name: Kelvin.

Bei der suche nach einem 11-jährigen Jungen aus Langenfeld, der seit Freitagmittag vermisst wird, hat die Polizei ihre Anstrengungen noch einmal erhöht. Bereits in der Nacht zu Sonntag veröffentlichte sie ein weiteres aktuelles Foto von dem gesuchten Jungen. Zudem ergänzten die Beamten die Personenbeschreibung dahingehend, dass der Schüler namens „Osazemen" in seiner Klasse an der Bettine-von-Arnim-Schule in Langenfeld sowie von Freunden „Kelvin" genannt wird. Seit Freitagabend ist der 11-Jährige vermisst gemeldet, seitdem sucht ihn ein großes Polizeiaufgebot vor allem im Großraum Langenfeld und Hilden .

Kelvin wurde letztmalig am Freitagmittag (3. September 2021) gegen 13 Uhr an der Bettine-von-Arnim-Schule in Langenfeld-Richrath gesehen. Am Freitagabend wurde die Polizei über die Vermisstensache in Kenntnis gesetzt. Daraufhin leitete sie umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen in Langenfeld, Hilden und darüber hinaus nach dem Jungen ein, wobei neben den Kräften aus dem Wach- und Wechseldienst auch ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde (so genannte „Mantrailer") und Verstärkungskräfte aus Düsseldorf eingesetzt waren und zum Teil auch noch sind.