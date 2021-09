Pandemie im Kreis Mettmann : Beim Impfen ging es um die Wurst

Kreis Mettmann Der Kreisjugendrat wollte mit einer Sonderaktion den Virenschutz der 12- bis 18-Jährigen verbessern. Deshalb gab es am Wochenende zusätzlich Bratwurst und alkoholfreie Cocktails im Impfzentrum. Das kam gut an.

„Ich habe keinen Bock, in Zukunft für die Impftests zu bezahlen“, sagt der Hildener Gesamtschüler Andrej, 16, und verzehrt genüsslich seine Grillwurst mit Brötchen. Er gesteht, dass er sich bisher nicht für das Impfthema interessiert habe. Aber nun Geld für die Tests bezahlen zu müssen, wenn er irgendwohin gehen will, das will er auch nicht. Seine Mutter hat ihn zum Impfzentrum am Hochdahler Timocom Platz gefahren. Sein jüngerer Bruder lasse sich jedoch nicht überzeugen, obwohl der Rest der Familie geimpft ist, sagt die Mutter.