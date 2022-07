Rettungseinsatz in Langenfeld : Kind erleidet schwere Verbrennung durch Glätteisen

Langenfeld Bei einem Unfall mit einem Glätteisen verbrennt sich ein dreijähriger Junge am Arm. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Spezialkliniik.

Am Donnerstagmorgen ist ein dreijähriges Kind in Richrath schwer verletzt worden, teilt Feuerwehrsprecher Jörg Ummelmann mit. Um 7.44 Uhr geht ein Notruf beim Rettungsdienst der Stadt Langenfeld ein. Im Stadtteil Richrath habe sich ein dreijähriger Junge schwere Verbrennungen am Arm zugezogen, teilen die Anrufer mit. „Grund für die Verbrennungen ist augenscheinlich ein zuvor genutztes Glätteisen. Das Kind sollte sich im Badezimmer die Zähne putzen und ist dabei aus ungeklärter Ursache an die heißen Platten des Gerätes gekommen“, so der Sprecher.