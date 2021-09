Corona-Zahlen von Sonntag : Zahl der Infizierten steigt geringfügig an

Hilden/Haan In Hilden wuchs die Zahl der Infizierten um drei auf nunmehr 152, in Haan (61) wurden drei Fälle weniger verzeichnet. Die kreisweite Inzidenz bleibt mit 115,6 (plus 0,4) relativ stabil.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sontag kreisweit 1248 Infizierte erfasst, 8 mehr als am Freitag . Davon leben in Erkrath 143 (+4; 5 neu infiziert), in Haan 61 (-3; 3 neu), in Heiligenhaus 85 (+4; 7 neu), in Hilden 152 (+3; 6 neu), in Langenfeld 122 (-1; 8 neu), in Mettmann 51 (+-0; 4 neu), in Monheim 119 (-2; 6 neu), in Ratingen 209 (-16; 4 neu), in Velbert 255 (+8; 13 neu) und in Wülfrath 51 (+11; 1 neu).