7 Fakten : Waldkaserne heißt sie erst seit 1969

Hilden im Zweiten Weltkrieg - Waldkaserne Flakkaserne 1. Rekrutenvereidigung auf dem späteren HAT-Sportplatz Hochdahler Hummelsterstraße am 10. Dezember 1938 Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden Das Militärgelände zwischen Hilden und Haan wird bereits seit 1938 genutzt. Hier lesen Sie sieben spannende Fakten über die Geschichte der Waldkaserne, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.

Wehrmacht, US-Army, britische Armee, Bundeswehr – die Waldkaserne zwischen Hilden und Haan hatte schon viele Hausherren. Und darüber hinaus eine spannende Geschichte. Wir haben sieben Fakten zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.

1) Hitlers Flak-Kaserne Im Juli 1937 unterrichtet Hildens Bürgermeister Walter Schomburg den Stadtrat darüber, dass das Luftkreiskommando IV in Münster beabsichtigt, eine Flak-Kaserne im Hildener Stadtwald zu bauen. Die Vorbereitungen laufen unterdessen schon auf Hochtouren: Bereits seit dem 1. Juli 1937 kauft das Militär Grundstücke an. Von der Stadt Hilden gehen beispielsweise 190.000 Quadratmeter zum Preis von 0,35 Reichsmark pro qm an die Luftwaffe. Im September legen die 500 Arbeiter los, errichten zuerst ihre Baracken. Der Sportplatz, der auf dem Gelände der späteren Kaserne liegt, wie auch ein Teich werden planiert. Am 15. November 1938, kurz nach der Reichspogromnacht, rücken die Soldaten unter Jubel ein: Überall werden die Angehörigen der III. Abteilung des Flak-Regiments 64 als „unsere Soldaten“ begrüßt. Die Mittelstraße ist beflaggt, Tausende Hildener säumen sie und erheben ihren Arm zum Hitlergruß, als die Militärfahrzeuge vorbeirauschen. „Die Garnisonsstadt grüßt ihre Soldaten“ steht auf einem Banner am Rathaus (heute Bürgerhaus). „Jubel um unsere Soldaten“ und „Unsere Soldaten sind da“ titelt das Rheinische Volksblatt. Jeder Soldat erhält ein Begrüßungsgeschenk, darunter auch mehrere Gutscheine über 20 Pfennig, die in Hildener Geschäften und Gaststätten eingelöst werden können.

2) St. Davids Barracks Ab Ende 1944 leben statt der geplanten 1500 rund 4000 Soldaten in Feldbunkern auf dem Kasernengelände, unter anderem Einheiten auf dem Rückzug. Anfang 1945 tauchen immer häufiger Tiefflieger über der Stadt auf, treffen unter anderem ein Munitionslager. Ab Mitte März 1945 liegt Hilden zusätzlich noch unter Artillerie-Beschuss. Das 22nd US Corps übernimmt am 16. April die Flak-Kaserne, übergibt sie am 15. Juni aber sogleich an die 53rd Welsh Division der Briten. Sie geben der Kaserne den Namen St. Davids Barracks.

3) Städtepartnerschaft In dieser Zeit wurde auch der Grundstein für die Städtepartnerschaft mit Warrington gelegt. Damals war das englische Lancashire-Regiment aus der Gegend von Warrington in der Waldkaserne stationiert. 1964 gab es die ersten offiziellen Kontakte auf Bürgermeisterebene. Ein Jahr später kam die erste Jugendgruppe aus England nach Hilden. Daraus entstand die Partnerschaft Hilden – Warrington, die die Bürgermeister Robert Gies und Arthur Boyle am 22. Mai 1968 feierlich besiegelten.

4) Versorgungsbataillon zieht ein 1968 ziehen die Briten ab und übergeben die St. Davids Barracks der Bundeswehr, an das Versorgungsbataillon 737. Am 7. Juni 1969 erhält die Kaserne den Namen, den die Hildener schon immer benutzt haben: Waldkaserne. Heute beherbergt die Waldkaserne rund 750 Soldatinnen und Soldaten. Der Großteil gehört zum Feldjägerregiment 2, das auf der ganzen Welt im Einsatz ist, und zum Ausbildungsmusikkorps. Darüber hinaus sind auch Einheiten des Millitärischen Abschirmdienstes und der Betreuungsstelle für zivile Aus- und Weiterbildung dort stationiert.

5) Elite des Bundeswehrmusik Die Waldkaserne ist Sitz des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Die allermeisten Militärmusiker Deutschlands werden an der Kaderschmiede ausgebildet. Sie erinnert mehr an eine Uni als an einen Armeestützpunkt. Seit 1969 sitzt das Ausbildungsmusikkorps in Hilden und hat seitdem immer einen engen Kontakt zur Stadt gesucht. Mit dem Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit der Musikschule und dem Lions-Club zeigt sich die Bundeswehr einmal im Jahr in der Stadthalle. Seit einiger Zeit präsentieren die Musiker ihr Können einmal im Monat in der Waldkaserne bei den Kammerkonzerten, zu denen jeder nach vorheriger Anmeldung Zutritt hat.

6) Preisverdächtige Architektur Der Bund Deutscher Architekten Bergisch Land hat neben zwei ausgezeichneten Projekten auch vier Gebäuden eine sogenannte Anerkennung ausgesprochen – unter anderem dem neuen Campus des Ausbildungsmusikkorps in der Waldkaserne, der für rund 19 Millionen Euro errichtet worden ist. Den neuen Musik-Campus mit Orchestersälen, Proberäumen und Unterkunftsgebäuden hat hks Architekten (Aachen, Bonn) entworfen. „In allen drei Gebäuden des Gesamtkomplexes findet sich eine grundsolide Architektur mit stimmigen und oft hochwertigen Details bei Material, Form und Farbe“, heißt es in der Begründung für die Anerkennung durch den Bund Deutscher Architekten Bergisch Land: „Die gekonnte Einfügung in den Kasernen-Grundriss, die Sorgfalt im Detail, die Konzentration auf eine hohe Funktionalität für die eigentlichen Aufgaben und der hervorstechende Saaltrakt verdienen eine Anerkennung für Architekten und Bauherr.“

7) Hohe Auszeichnung Das Fahnenband zur Truppenfahne ist die höchste Ehrung, die ein Land einem Militärverband verleihen kann. Im Oktober 2018 hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet das Feldjägerregiment 2 in der Hildener Waldkaserne damit ausgezeichnet. Für ihn war es das erste Mal, für die Feldjäger bereits das dritte Mal. Schon Laschets Vorgänger Johannes Rau und Jürgen Rüttgers hatten die beiden Vorgängerverbände Feldjägerbataillone 730 und 252 in den Jahren 1982 und 2006 ausgezeichnet.