Corona-Zahlen am Samstag : Inzidenz im Kreis bei 110,1

Hilden/Haan Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind im Kreis Mettmann bislang insgesamt 306.421 Personen mindestens einmal und davon 279.722 vollständig geimpft. Verstorbene sind nicht zu vermelden.

. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 1.234 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 140, in Haan 59, in Heiligenhaus 79, in Hilden 154, in Langenfeld 121, in Mettmann 47, in Monheim 118, in Ratingen 216, in Velbert 250 und in Wülfrath 50.