Hedwig Pauly hat in Hilden ein Jahrhundert voll gemacht : „Ich bin wunschlos glücklich“

Hilden 100 Jahre alt ist Hedwig Pauly. Trotz aller Widrigkeiten hat sie nie verlernt zu lächeln. Die Jubilarin lebt im Seniorenzentrum Hummelsterstraße.

Am 2. September 1921 „eingefleischte Hildenerin“ geboren, erzählt Hedwig Pauly, zog sie mit ihren Eltern als kleines Kind in den Taunus, wo der Vater für einige Jahre Arbeit fand. Mit 14 Jahren aber kehrte sie mit ihrer Familie zurück in die Itterstadt, wo sie in direkter Nachbarschaft auf der Schützenstraße ihren späteren Ehemann Kurt Kalinowski kennenlernte. Zusammen spielten sie auf der Straße, wurden immer vertrauter, erzählt sie. „Es waren damals schwere Zeiten, und die haben uns aber irgendwie zusammengebracht.“