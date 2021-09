Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert fällt um 25 Punkte

Kreis Mettmann Für Donnerstag meldet das Kreisgesundheitsamt zwar 51 Neuinfektionen. Doch die Zahl der Erkrankten geht deutlich zurück. Entsprechend sinkt auch die Inzidenz.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1298 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 134 (+3; 9 neu erkrankt), in Haan 65 (-6; 1 neu), in Heiligenhaus 80 (-6; 3 neu), in Hilden 155 (-4; 1 neu), in Langenfeld 122 (-6; 8 neu), in Mettmann 53 (unverändert; 2 neu), in Monheim 135 (-1; 5 neu), in Ratingen 224 (-11; 6 neu), in Velbert 257 (-7; 14 neu) und in Wülfrath 26 (-1; 2 neu).