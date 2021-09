Fußball : Frank Penz heuert als Chefcoach beim AC Italia Hilden an

Frank Penz heuert als Chefcoach beim AC Italia Hilden an

HILDEN Giovanni Parisi arbeitet beim C-Kreisligisten als Co-Trainer weiter. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt wartet viel Arbeit auf das neue Gespann.

Der AC Italia Hilden kam nicht gut aus den Startlöchern. Zwei Meisterschaftsspiele, zwei Niederlagen lautet die bescheidene Ausbeute. Das ist aber nicht der Grund, dass der Fußball-C-Kreisligist am Sonntag einen neuen Coach verpflichtete. Frank Penz übernahm das Traineramt und leitete bereits am Dienstagabend die erste Übungseinheit an der Schützenstraße. Der bisher interimsmäßig tätige Giovanni Parisi wird den 52-Jährigen als Co-Trainer unterstützen. Dass Parisi die Tätigkeit als Chefcoach beenden wird, stand beim AC bereits seit geraumer Zeit auf der Agenda.