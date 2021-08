Leichtathletik : 4. Eignerbachlauf am 12. September – Anmeldung läuft

Nach einem Jahr Pause geht es wieder los. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann Der Neanderland Cup im Kreis Mettmann umfasst zehn Läufe, doch keine der in 2021 bis jetzt geplanten Veranstaltungen ging wegen der Corona-Pandemie über die Bühne. Den Anfang macht jetzt der ASV Tönisheide mit dem 4. Eignerbachlauf am Sonntag, 12. September 2021. Start und Ziel sind an der Milchstraße in Velbert-Tönisheide.

Der Lauf über 1,5 Kilometer (U 16 und jünger) startet um 10.30 Uhr, der Zehn-Kilometer-Hauptlauf (U 18 und älter) um 11.30 Uhr und auf die Fünf-Kilometer-Strecke (U 18 und älter) gehen die Sportler um 11.45 Uhr. Walker aller Altersklassen nehmen die Fünf- und Zehn-Kilometer-Distanz in Angriff. Es ist eine Einzel- und Teamwertung (drei Läufer) möglich. Pokale und Sachpreise gibt es für die Gewinner und für alle Teilnehmer Urkunden. Kinder im Alter von drei bis Jahren können übrigens im Rahmen der Veranstaltung des Kindersportabzeichen machen.

Die Online-Anmeldung läuft noch bis Sonntag, 5. September, 24 Uhr. Ein T-Shirt vom Eignerbachlauf kann für 19,95 Euro bei der Anmeldung bestellt werden, Kinder erhalten es kostenlos.

(bs)