Fußball : FC Mettmann trifft in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg

FC Mettmann trifft in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg

Erst nach hartem Kampf fahren die Fußballer des FC Mettmann 08 den wichtigen Sieg in Langenberg ein. Trainer Maik Franke wechselt den Erfolg ein.

FC Langenberg – FC Mettmann 08 2:3 (1:0). Es lief bereits die sechste Minute der Nachspielzeit. Die Zuschauer hatten sich schon mit einem Remis in der Partie der Fußball-Kreisliga A abgefunden, da fiel das erlösende Siegtor für die Mettmanner. Marvin Schwabe legte bei einem Gewühl im Strafraum seine ganzen kämpferischen Qualitäten in die Waagschale und bugsierte das Spielgerät zum 3:2 über die Torlinie. „Das war ein unbeschreiblicher Jubel im FCM-Lager, denn dieser Auswärtssieg war Gold wert“, beschrieb Markus Rössing die Stimmungslage und fügte hinzu. „Aufgrund der vielen Chancen hätten wir viel mehr Treffer erzielen müssen. Egal – Hauptsache drei Punkte. Bei der geringen Anzahl von Mannschaften in der Kreisliga-Gruppe können diese Zähler mal ganz wichtig werden“, lautete das Fazit des Vorstandsmitgliedes.