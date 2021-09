Fußball : 1. FC Wülfrath hat Respekt vor der SG Unterrath

Trainer Goran Tomic blickt zuversichtlich nach vorne. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Wülfrather Fußballer wollen im Heimspiel am Sonntag punkten, allerdings haben sich die Gäste gut verstärkt – und kommen mit Deniz Top als neuem Chefcoach. Top kennt die Verhältnisse beim FCW als Ex-Spieler aus dem Effeff.

1. FC Wülfrath – SG Unterrath. Nach dem 3:2-Erfolg bei Schwarz-Weiß 06 treffen die Wülfrahter Landesliga-Fußballer am Sonntag (15 Uhr) im Lhoist Sportpark am Erbacher Berg erneut auf eine Düsseldorfer Mannschaft. Wie der FCW haben die Unterrather zum Saisonstart jeweils einen Sieg und eine Niederlage zu verzeichnen. Ähnlich wie die Gastgeber mussten auch die Unterrather einen Umbruch im Kader verkraften, wobei die personellen Veränderungen bei der SGU in einem deutlich größeren Umfang ausfielen, als das bei den Wülfrathern der Fall war.

Die Düsseldorfer verfügen im Gegensatz zum FCW aber über eine hervorragende Jugendarbeit – die B-Junioren spielen in der Bundesliga und die C-Junioren in der Regionalliga – so dass daraus Nachrücker für das Landesliga-Team rekrutiert werden können. Auch auf der Trainerbank der Gäste hat es eine Veränderung gegeben. Dort ist der zuvor bei der SSVg Heiligenhaus tätige Deniz Top neu auf der Kommandobrücke. Er spielte früher für den 1.FC Wülfrath und kennt den FCW wie auch die gesamte niederbergische Fußballszene gut.

„Ich freue mich, Deniz Top wiederzusehen. Wir kennen uns gut und er hatte mich auch zu seinem Abschiedsspiel für die SSVg Heiligenhaus vor einigen Wochen eingeladen“, berichtet Michael Massenberg. „Das war eine gut aufgezogene Veranstaltung, bei der man viele Leute aus dem hiesigen Fußballbereich traf.“ Der FCW-Vorsitzende macht aber deutlich, dass das gute Verhältnis mit dem neuen SGU-Coach am Sonntag für 90 Minuten ruht, „denn dann wird das Wülfrather Team hoffentlich alles dafür tun, um durch einen Sieg das Punktekonto weiter zu verbessern“. Wülfraths Trainer Goran Tomic spricht nicht unbedingt von einem weiteren Dreier, sondern setzt ein etwas zurückhaltenderes Ziel. „Wir wollen gegen die SG Unterrath punkten. Das könnte auch ein Unentschieden bedeuten“, sagt er. Der Chefcoach freut sich sehr auf die Partie gegen die Düsseldorfer. „Ich habe ein gutes Verhältnis zu einigen Leuten der Unterrather und werde sie gern im Lhoist-Stadion begrüßen.“

Tomic zeigt einigen Respekt vor dem SG-Team. „Da sind einige gute Fußballer dabei, auf die wir dringend aufpassen müssen. Vor allem der torgefährliche Salim El Fahmi ist in der Offensive ein ständiger Unruheherd.“ Mit Mustafa Kalkan, der früher in Heiligenhaus spielte, hat die SG einen weiteren torgefährlichen Stürmer im Kader.