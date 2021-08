Fußball-Benefizturnier : Fortuna-Traditionself besiegt Team Erkrath

HOCHDAHL/ERKRATH/UNTERBACH Das Benefizturnier zugunsten der Erkrather Flutopferhilfe zieht viele Zuschauer an. Auch Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, ist vor Ort.

Die F-Junioren des SC Rhenania Hochdahl und des SSV Erkrath strahlten um die Wette. Wenige Minuten zuvor hatten die Rhenanen das „Eröffnungsspiel“ beim Benefiz-Blitzturnier der drei in Erkrath/Unterbach beheimateten Fußballklubs zugunsten der Initiative „Erkrath hält zusammen“ gegen die SSV-Kiddies mit 6:5 gewonnen. Jetzt durften die Spieler beider Mannschaften Hand in Hand mit den Oldies von Fortuna Düsseldorf zu deren Begegnung mit einem gemischten Alt-Herren-Team der Veranstalterklubs einlaufen. Eine tolle Sache für die jungen Kicker, die allesamt die von Rohrsmühle‘s Pokalhandel, Erkrath, anlässlich der Veranstaltung gespendeten Erinnerungsmedaillen mit nach Hause nehmen durften.

Wie nicht anders zu erwarten, siegten die in ihrer aktiven Zeit alle auf einem höheren Niveau spielenden Fortunen, bei denen ganz am Ende auch noch der ehemalige Kult-Masseur Bernd Ressle (66) mit von der Partie war, mit 4:1. Für Statistiker: Ede Yotla mit einem bemerkenswerten Hackentrick, Oliver Röder, Samet Atulahi und Musi Güngör erzielten die Treffer für das Team um Kapitän und Ex-Profi Robert Niestroj. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Dominik Neumann vom SSV Erkrath.

„Wir haben ähnlich wie die Amateurvereine eine mehr als zehnmonatige Corona-Zwangspause hinter uns. Wir können es eigentlich besser. Aber vier Tore bei nur zweimal 20 Minuten Spielzeit können sich doch sehen lassen“, sagte hinterher mit einem Schmunzeln Uwe Toex (56), der das Fußballeinmaleins seinerzeit beim SSV lernte und später unter anderem für Union Solingen (2. Bundesliga) auflief. Prominentester Gast an der Grünstraße war Peter Frymuth , 1. Vorsitzender des Fußballverbandes Niederrhein und einer der DFB-Vizepräsidenten. „Von unserer Idee, dieses Turnier zur Dauereinrichtung werden zu lassen und damit hier in Erkrath ähnliche Hilfsaktionen zu unterstützen, war Peter Frymuth richtig begeistert“, erläuterte später Holger Johan seinen direkten Kontakt mit dem führenden Funktionär. Der Vorsitzende des SSV Erkrath nahm mit Bürgermeister Christoph Schultz und Beatrix „Bea“ Mellon, der als Moderatorin durch den Abend führenden Pressechefin und Bezirksligaspielerin des SC Rhenania, die Begrüßung vor.

Die Initiatoren der drei Fußballklubs hatten im Vorfeld alle Register gezogen, um für einen gelungenen Abend zu sorgen. Ausrichter SC Rhenania Hochdahl, bei dem die für die Organisation zuständigen Charif Ben Lasfar (1. Vorsitzender), Peter Mollenhauer (Sportlicher Leiter) und Christian Schumacher (Chef der Jugendabteilung) und viele unzählige Helfer „immer am Ball waren“, sorgte für einen angenehmen Rahmen. Nur der Draht zu Wettergott Petrus hätte besser sein können, tat aber der guten Stimmung auf und neben dem Sportplatz keinen Abbruch. Bei kostenlosem Eintritt fielen die Geldspenden, gesammelt in einem übergroßen Spendenschwein, umso großzügiger aus.

In den Einnahmetopf fließen auch die Erlöse aus der Minitombola – einziger Preis war das kurzfristig von Fortuna 95 zur Verfügung gestellte Trikot und die Handschuhe von Zweitbundesliga-Torhüter Raphael Wolf – und dem Catering. „Der Kassensturz erfolgt in den nächsten Tagen. Die Einnahmen gehen komplett an den Verein ‚Erkrath hält zusammen’. Die Übergabe wird wohl am 7. September hier im Klubheim des SC Rhenania erfolgen“, erklärte Holger Johan.