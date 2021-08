Fußball : SSVg Haan feiert zweiten Sieg und Platz zwei

Rhenania Hochdahl verspielt bei TuRU II klare Führung. SSV Erkrath fertigt Links ab. SV Hilden-Ost trotzt SF Gerresheim einen Punkt ab ab. MSV Hilden holt beim SC West II zweimal einen Rückstand auf.

TuRU Düsseldorf II – SC Rhenania Hochdahl 3:2 (2:2). Die Gastgeber dominierten anfangs, gerieten aber durch die Treffer von Fabian Lotz (9.) und Patrick Stotko (20.) 0:2 in Rückstand. „Danach haben wir das Spiel fahrlässig aus der Hand gegeben und aufgehört, Fußball zu spielen“, bemängelte Trainer Julian Ramos Lucas. Die Quittung folgte durch den TuRU-Doppelpack noch vor der Pause (37., 43.). Den angeschlagenen Keeper Niels Hybel ersetzte zehn Minuten nach Wiederbeginn der nominelle Feldspieler Julian Dietz, der beim Direktschuss zum 3:2 (66.) keine Abwehrchance hatte. Stotko traf in der Schlussphase noch Aluminium – zu wenig für ein Remis.

CfR Düsseldorf-Links – SSV Erkrath 1:5 (0:2). Trainer Denis Clausen hatte seine zwei prominenten Zugänge Fatih Duran und Niklas Wesseln diesmal in die Startelf beordert. Auch deshalb ließen die Gäste nie einen Zweifel am Erfolg aufkommen, der aktuell Rang drei zur Folge hat. Karim Mahdad (30.) und Marko Nikolic (39.) trafen bis zur Pause. Paschalis Ivantzikis verkürzte (46.), bevor der SSV wieder ernst machte. Duran (52.), Mohamed Achabakh, als Neuling ebenfalls von Beginn an dabei (58.), und Fatih Gecgel (70.) machten den selbst in dieser Höhe verdienten Sieg perfekt.