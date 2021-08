Handball : TB Wülfrath schafft den ersten Testspielsieg

Wülfrath Die Wülfrather Drittliga-Handballerinnen absolvierten in der Vorbereitung bislang acht Freundschaftsspiele – und gingen sieben Mal als Verlierer vom Parkett. Wichtiger ist Trainer Michael Cisik aber die Entwicklung der Mannschaft.

Für den Drittligisten TB Wülfrath beginnt der Endspurt in der Vorbereitung auf die neue Saison. Das letzte Testspiel absolviert die Mannschaft von Michael Cisik am Dienstag gegen den ambitionierten Oberligisten Bergischer HC. Für einige TBW-Handballerinnen gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Lars Faßbender und Ex-Torfrau Sabine Nassenstein. Die Messlatte bei der Generalprobe hängt hoch. „Noch spielt der BHC in der Oberliga, aber der Verein will die Mannschaft mit massiver Kraft in den bezahlten Profi-Handball bringen“, berichtet Michael Cisik. Wülfraths Trainer hofft, zumindest im letzten Testspiel eine gute Besetzung aufbieten zu können, denn personelle Probleme zogen sich durch die ganze Vorbereitung.

Einen Lichtblick gab es am Samstag mit der Partie gegen den PSV Recklinghausen, der ebenfalls in der Dritten Liga spielt, aber einer anderen Staffel zugeteilt ist. „Das war das mit Abstand beste Spiel in der Vorbereitung“, lobt Cisik. Letztlich setzte sich sein Team mit 31:27 (13:13) durch – und feierte damit den ersten Sieg im Testspielreigen. „Wir haben sogar höher geführt, später aber noch gewechselt und einiges ausprobiert“, berichtet der Coach. Dabei hatte er auf mehrere Stammkräfte verzichten müssen. Melina Otte zog sich im Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten TV Beyeröhde einen Muskelfaserriss in der Wade zu und fällt deshalb ebenso wie Jule Kürten noch länger aus. Simone Fränken war beruflich verhindert. Paula Stausberg weilte im Urlaub, aus dem Friederike Büngeler gerade erst zurückkehrte. Das größte Manko laut Cisik: „Wir hatten keine etatmäßige Kreisläuferin, deshalb musste Kirsten Buiting auf dieser Position wieder einspringen, sie hat das aber die letzten beiden Spiele gut gemacht.“

Info TB Wülfrath läutet die Saison ein Am Samstag macht die Handballabteilung mit Testspielen rund um die Drittliga-Begegnung Lust auf die neue Spielzeit. Zeitplan: 13.30 Uhr A-Jugend – TuS Erkrath; 16 Uhr 3. Liga: Frauen – TSV Bayer Leverkusen II; 18.30 Uhr Herren (Verbandsliga) – Mettmann-Sport (Oberliga). Impfaktion: Von 15 bis 19 Uhr bietet der Kreis Mettmann an der MTC-Halle (Fortunastr. 30) die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen – und damit einen Beitrag zu einer sicheren Saison zu leisten.

In den Testspielen zuvor machten der Wülfrather Mannschaft ebenfalls personelle Probleme zu schaffen, die sie letztlich nicht zu kompensieren vermochte. So standen in der Partie gegen den TV Beyeröhde lediglich acht Spielerinnen parat. Zu allem Überfluss verletzte sich Melina Otte bereits in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung und musste vom Feld. Am Ende stand für den TBW gegen den Zweitligisten eine hohe Niederlage zu Buche.

Weil der Regionalligist HC Weiden die geplante Testbegegnung absagte, machte der TBW kurzfristig ein Spiel gegen den 1. FC Köln ab, der in der Meisterschaft mit Wülfrath in einer Drittliga-Gruppe um Punkte kämpfte. Cisiks Fazit nach der Niederlage mit fünf Toren Unterschied: „Das wird in der Saison ein spannendes Spiel.“ Mit einem Mini-Kader traten die Wülfratherinnen dann auch gegen den Regionalligisten TD Lank an und verloren letztlich mit neun Toren Differenz.