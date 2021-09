Fußball : VfB 03 Hilden II erwartet offenen Schlagabtausch

Der Einsatz von Giacomo Russo (links) ist fraglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Landesliga-Fußballer empfangen den FSV Vohwinkel, bei dem nicht nur Cheftrainer Günter Abel höherklassige Erfahrung hat.

Von Elmar Rump

VfB 03 Hilden II – FSV Vohwinkel. Viel fehlte nicht und die Wuppertaler wären, wie der VfB 03 II, mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Nach dem 3:1-Auftakterfolg in Holzheim führte der FSV gegen Aufstiegskandidat Rather SV durch die Tore von Toni Zupo (5.) und Berkan Arik (23.) lange Zeit 2:0. Auch in der 89. Minute noch mit 2:1, ehe Düsseldorfs Christos Pappas die Hoffnungen auf einen optimalen Saisonstart mit dem 2:2-Ausgleich zunichtemachte. Da wurden bei Hildens Coach Fabian Nellen Erinnerungen wach an die Partie der vergangenen Saison in Vohwinkel, als sein Team auch 2:0 vorne lag, sich aber durch zwei späte Gegentore (81., 84.) den Dreier noch entreißen ließ.

Am Sonntag (Anstoß bereits um 12.30 Uhr – Sportplatz Hoffeldstraße) nun das nächste Duell. „Dass wir den Sieg noch aus der Hand gaben war damals schon schmerzhaft. Da haben wir als Aufsteiger Lehrgeld gezahlt, seitdem aber auch eine Menge hinzugelernt“, betont Nellen. Dessen Kollege Günter Abel (55), der sowohl als Aktiver (u.a. Rot-Weiß Oberhausen) wie auch als Übungsleiter (u.a. 2009 bis 2015 beim damaligen Ober- und jetzigen Regionalligisten VfB Homberg) höherklassig unterwegs war, hat sein Team gegenüber der Partie im letzten Oktober verändert. „Gegen Rath standen fünf Leute in der ersten Formation, die seinerzeit gegen uns nicht dabei waren. Demnach hat dort offensichtlich ein personeller Umbruch stattgefunden“, sagt der Hildener Coach. Der rechnet angesichts der bisher gezeigten Leistungen der Kontrahenten mit „einem offenen Schlagabtausch, der letztlich durch Kleinigkeiten entschieden wird“.

Wohl eine zutreffende Einschätzung, die aufgrund der Leistungsdichte in der Liga nahezu an jedem Spieltag zu erwarten ist. Vohwinkel jedenfalls, nach dem Abstieg in die Bezirksliga (2019) unter Abels Regie 2020 gleich wieder aufgestiegen, bringt eine gesunde Mischung aus erfahrenen Leuten und jungen Spielern auf den Platz. So standen Toni Zupo, Maxim Baudenbacher, Anastasios Kostikidis oder Robin Rehmes bereits in der Saison 2017/18 beim einjährigen Oberliga-Gastspiel der Gäste im Kader. Schlussmann Stefan Kroon (35) sammelte beim Cronenberger SC Erfahrung in der fünfhöchsten deutschen Spielklasse.