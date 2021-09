Handball : Herren-Team des TBW testet gegen ME-Sport

Mit Philipp Feldstedt hat ein Leistungsträger des Verbandsligisten TB Wülfrath seine Karriere beendet. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Das Derby zwischen den beiden Herrenmannschaften bildet den Abschluss der Saisoneröffnungsfeier in der MTC-Halle. Die Lokalrivalen wollen den Fans einen intensiven Schlagabtausch bieten.

Am Samstag um 18.30 Uhr kommt es in der MTC-Sporthalle in Wülfrath zum Klassiker. Die Handballer des TB Wülfrath – der Hauptverein feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen – empfangen im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung den Lokalrivalen Mettmann-Sport zum Freundschaftsspiel. „Viele Zuschauer, gute Stimmung und eine ordentliche Leistung unseres Teams“, wünscht sich TBW-Trainer Christian Pauls für diesen Tag. Bis zu 500 Zuschauer sind vom Gesundheitsamt der Stadt für die Partie zugelassen.

Lange mussten die Handball-Interessierten in der Region auf Hallen- und Handballatmosphäre warten. Daher hoffen die Verantwortlichen gut zwei Wochen vor dem Start der Punkterunde, das Publikum mit einem temporeichen Spiel zu unterhalten und auf die kommende Meisterschaftsrunde einzustimmen.

Info Zeitplan Saisoneröffnung und Impfmobil Den Auftakt zum langen Saisoneröffnungstag in der MTC-Sporthalle macht die A-Jugend des TB Wülfrath um 13.30 Uhr gegen den TuS Erkrath. Anschließend treffen die Drittliga-Handballerinnen des TBW im ersten Pflichtspiel der Saison um 16 Uhr auf die Zweitvertretung von Bayer Leverkusen. Zum Abschluss empfangen dann die ersten Herren um 18.30 Uhr Mettmann-Sport. Für das leibliche Wohl der Zuschauer steht vor der Halle ein Getränkewagen bereit, außerdem wird zur Feier des Tages gegrillt. Dazu stellt das Impfzentrum Mettmann in Kooperation mit dem Roten Kreuz ein Impfmobil an der MTC-Halle auf. In der Zeit von 15 und 19 Uhr können sich Interessierte ohne Termin und Anmeldung impfen lassen.

Bereits vor ein paar Wochen trafen beide Mannschaften in einem Testspiel aufeinander, bei dem die Idee reifte, ein weiteres auszutragen und eine gemeinsame Saisoneröffnung zu feiern. „Wir wollen so die Nachbarvereine etwas zusammenführen. Die Duelle Wülfrath gegen Mettmann haben immer liga-unabhängig viele Zuschauer angelockt“, erinnert sich das Mettmanner Ur-Gestein Andre Loschinski, aktuell Trainer des Oberliga-Teams, gerne an hitzige Duelle und verspricht: „Natürlich ist es ein Freundschaftsspiel, aber wir haben den Anspruch, auch in Wülfrath richtig Gas zu geben.“

Mit einem starken Gegner rechnet auch Pauls, der seine klassentiefere Mannschaft verständlicherweise in der Außenseiterrolle sieht. „Man spürt die Rivalität zwischen den Vereinen. Unser Ziel ist es, die Gäste möglichst lange zu ärgern und die Partie offen zu gestalten“, sagt der TBW-Coach.

Grund für die zurückhaltende Zielvorgabe ist vor allem die angespannte Personalsituation beim Verbandsligisten. Mit Linksaußen Fabien Clausen (SG Ratingen), dem erfahrenen Phillip Feldstedt (Karriereende) sowie dem Ausnahmetorwart Kerim Reuer (Umzug nach Flensburg) haben drei absolute Leistungsträger das Wülfrather Team verlassen. Da auch Felix Möller aus privaten und Till Märtens aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen, sehen sich die Verantwortlichen des TBW vor einer schweren Saison.

Als Neuzugang kommt Dennis Hofmann, der zuletzt bei der HSG Velbert spielte, in der Jugend von TuSEM Essen ausgebildet wurde und das Torwartgespann mit Christopher Engler bilden wird. Aus der A­­-Jugend sind Dennis Höfer und Niko Reuther aufgerückt. Letzterer fällt allerdings aufgrund einer Verletzung mindestens drei Monate aus. „Für uns wird es darum gehen, frühzeitig möglichst viele Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln“, sagt Wülfraths Co-Trainer Stefan Graedtke und hofft ebenfalls auf viele Zuschauer zur Saisoneröffnung: „Die Jungs haben gut trainiert und haben es sich verdient.“