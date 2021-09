Neue Jazzmusik-Reihe : QQJazz holt den Dixie nach Hilden

The Jolly Jazz Orchestra auf der Jazz Rally in Düsseldorf: Die Band eröffnet die neue Konzertreihe QQJazz-Tradition am zweiten September-Sonntag. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Hilden QQTec-Erfinder Helmut Stein hat ein neues Format ins Leben gerufen: QQJazz Tradition. Eröffnet wird die Konzertreihe von der Düsseldorfer Kultband „The Jolly Jazz Orchestra feat. Lous Dassen“ am Sonntag, 12. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Es hat keinen Wert, wenn es nicht richtig swingt, erklärte schon 1931 in einer Komposition Jazz-Großmeister Duke Ellington, und auch Jazz-Anarchist Helge Schneider verriet kürzlich in einem Interview, dass ihm ein swingender Rhythmus doch sehr wichtig sei. Spielfreude unter den Musikern und ausgelassene Stimmung im Publikum soll fortan das Markenzeichen der neuen QQJazz-Tradition-Reihe, die die bekannten Modern Jazz Konzerte bereichern soll, sein. Zur Premiere tritt am Sonntag, 12. September 2021, um 16 Uhr The Jolly Jazz Orchestra aus Düsseldorf an der Forststraße 73 auf und wird sicherlich bei vielen Dixie-Fans sehnsuchtsvolle Erinnerungen wecken, als in Düsseldorf noch Klaus Doldinger mit Oldtime-Klassikern in einem der zahlreichen Jazzkeller der Altstadt für ausgelassene Stimmung sorgten.

Auch wenn Helmut Stein, Spiritus Rector und Financier der QQTec-Kulturinitiative, privat eher den komplexeren Klangstrukturen des Modern Jazz den Vorzug gibt, so liegen doch seine musikalischen Wurzeln dennoch im traditionell orientierten Gute-Laune-Jazz. „In einer Schülerband, mit der wir auf Schulpartys aufgetreten sind, habe ich mit dem Waschbrett für den Rhythmus gesorgt“, erzählt Stein von seinen musikalischen Anfängen. „Später als Student in Bonn habe ich in der damals recht bekannten Happy Jass Company Schlagzeug gespielt, wir haben ordentlich drauf gehauen, und neben Jazz-Klassikern wurden dann auch schon mal Beatlessongs verjazzt, Hauptsache Stimmung kam auf, Glückstaumel, es wurde getanzt und reichlich getrunken“, erinnert sich Stein, dem der Schadensersatz nach einem unverschuldeten Fahrradunfall zu seinem ersten Schlagzeug verholfen hatte.

Helmut Stein hat QQTec ins Leben gerufen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Tickets gibt es online und an der Abendkasse Tickets an der Abendkasse kosten 20 Euro (inkl. Freigetränk) oder 18 Euro im Vorverkauf. Online sind sie unter www.neanderticket.de erhältlich. Es gelten die 3G-Coronabestimmungen.

„Das jazzmusikalische QQ-Programm möchte ich einfach breitbandiger aufstellen, flexibler auf unterschiedliche Geschmäcker reagieren“, so Stein, der nicht ewig das Gleiche machen möchte, sondern die Eigendynamik seines Kulturhauses, das Kunstschule, Galerie und Jazzkonzerte integriert, betont. Mit der QQJazz-Tradition möchte er jetzt auch frühen Jazz-Stilistiken einen Auftrittsort geben, von denen es kaum noch welche gibt. „Aber es lebt noch eine Szene, insbesondere in Hamburg, Dresden und auch in Düsseldorf, die förmlich mit den Füßen scharrt, wenn irgendwo ein Oldtime-Jazz-Konzert angekündigt wird“, weiß Stein, der mit The Jolly Jazz Orchestra zum Eröffnungskonzert einen guten Griff getan hat.

Auch Teil der QQJazz-Reihe: Die Climax Band aus Köln. Foto: Climax Band