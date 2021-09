Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Wülfrather (95) stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann 60 neu an Covid19 Infizierte meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Freitag. Nach drei Wochen gab es erstmals wieder einen Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1240 Infizierte erfasst, 11 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 139 (+5; 5 neu), in Haan 64 (-1; 2 neu), in Heiligenhaus 81 (+1; 2 neu), in Hilden 149 (-6; 2 neu), in Langenfeld 123 (+1; 7 neu), in Mettmann 51 (-2; 1 neu), in Monheim 121 (-14; +3), in Ratingen 225 (+1; 13 neu), in Velbert 247 (-10; 14 neu) und in Wülfrath 40 (+14; 14 neu).