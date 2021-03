Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 100 Neu-Infektionen treiben die Inzidenz hoch

Insgesamt meldet der Kreis am Mittwoch mehr als doppelt so viele Neu-Infektionen als am Tag zuvor: 117 heute, 55 gestern. In 50 Prozent der Fälle handele es sich um eine Mutation. Hotspots gibt es laut Kreis keine, das Infektionsgeschehen sei weiter diffus. Unser Überblick über die Corona-Zahlen.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 856 Menschen, 80 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 70 (+15; 16 neu, 1 genesen), in Haan 53 (+3; 7 neu, 4 genesen), in Heiligenhaus 63 (+4; 6 neu, 2 genesen), in Hilden 85 (+11; 14 neu, 3 genesen), in Langenfeld 53 (+5; 9 neu, 4 genesen), in Mettmann 57 (+/-0; 3 neu, 3 genesen), in Monheim 55 (+5; 8 neu, 2 genesen), in Ratingen 187 (+8; 21 neu, 13 genesen), in Velbert 190 (+20; 25 neu, 4 genesen) und in Wülfrath 43 (+6; 7 neu, 1 genesen). Insgesamt meldet der Kreis 117 Neuinfektionen (am Dienstag waren es 55). In 50 Prozent der Fälle handelt es sich um eine Mutation. Hotspots gibt es laut Kreis keine, das Infektionsgeschehen sei weiter diffus.