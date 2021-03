Testphase in Hilden : Chaos oder Ordnung? So parken Nutzer die neuen E-Scooter

Foto: Tobias Dupke 7 Bilder So werden die neuen Miet-E-Scooter geparkt

Seit dieser Woche können Hildener mit mietbaren Elektrorollern durch die Stadt düsen. Die Firma Bird testet, ob das Angebot angenommen wird – und es wird offenbar rege genutzt. Viele befürchten, das die Stromflitzer nach der Benutzung achtlos abgestellt werden. Zurecht?

50 Elektroroller stehen seit dieser Woche in Hilden und können gegen eine Gebühr und mittels App gemietet werden. Die Firma Seven Group/Bird Rides Europe testet, ob die E-Scooter in der Itterstadt gut ankommen und ob sich Mittelstädte für das Geschäftsmodell interessant sind.

Nachdem am Dienstag die ersten Roller ausgeliehen worden sind, haben viele Hildener vor allem eine Befürchtung geäußert: Dass die E-Scooter nach der Benutzung achtlos abgestellt werden und Gehwege versperren.

Rat und Verwaltung hatten Verbotszonen für Fahrten mit den „Birds“ (Fußgängerzone und Friedhöfe) und zehn Bereiche festgelegt, wo die E-Scooter nachts abgestellt werden dürfen. Mitarbeiter orten die abgestellten E-Scooter und bringen sie über Nacht in die zehn „Nester“ zurück. „Hybrid-Free-Floating-System“ heißt das Ganze und soll dafür sorgen, dass die Tretroller nicht überall wild im Stadtgebiet herumstehen. Die Stadt kann die Nutzung von E-Scootern nicht generell verbieten. Die Kommune habe nur „begrenzte Steuerungsmöglichkeiten“

Warum sollten sich Nutzer an die „Tabu-Zonen“ halten? Weil sie elektronisch programmiert sind. E-Scooter fahren nicht in diesen Bereichen und können dort auch nicht abgestellt werden, weil sonst die Abbuchung der Gebühr weiter läuft, erläutert Lutz Groll vom Planungsamt. Das begrüßt der Behindertenbeirat. In Hilden gebe es viele schmale Straßen mit schmalen Gehwegen. Sie sollten nicht auch noch von Miet-E-Scootern genutzt werden dürfen.

Wir haben uns einen Tag, nachdem wir über den Start der Testphase berichtet haben, am Mittwoch in Hilden umgesehen, wo die Nutzer die Roller abstellen – und ob sich die Befürchtungen vieler Hildender bewahrheitet haben. Das Ergebnis findet Ihr in der Bilderstrecke.

Übrigens: Wenn Ihr uns eigene Fotos von in Hilden abgestellten E-Scootern für die Bilderstrecke zur Verfügung stellen möchtet, schickt sie einfach an hilden@rheinische-post.de – vielen Dank!

(tobi)