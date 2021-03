Hilden : Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie

Hilden Auf die Initiative des Verbandes Eurocities findet am heutigen Mittwoch (23. März) um 12 Uhr eine gemeinsame Schweigeminute für die Verstorbenen der Corona-Pandemie statt. Bürgermeister Claus Pommer hat die rund 1000 Mitarbeiter der Hildener Stadtverwaltung aufgerufen, sich zu beteiligen.

In diesem Verband sind rund 200 Städte aus knapp 40 Staaten zusammengeschlossen. Der Präsident des Verbandes und Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, spricht von „einem gemeinsamen Augenblick des Gedenkens“ in Europa. „Auch die Stadt Hilden unterstützt die Aktion und beteiligt sich an der Schweigeminute als Zeichen der Solidarität und Anteilnahme. Ich habe daher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, die Arbeit am 24. März um 12 Uhr kurz ruhen zu lassen und den Opfern der Corona-Pandemie an ihrem Arbeitsplatz für eine Minute zu gedenken“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer: „Es macht mich sehr betroffen, dass seit Beginn der Pandemie in Hilden 78 Menschen durch Corona verstorben sind. Ich hoffe, dass die Hinterbliebenen Trost und Kraft finden.“