Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Britische Mutation bei 56 Prozent der Infizierten nachgewiesen

Vier Corona-Patienten sind laut Kreis gestorben, die Inzidenz steigt weiter an. Der Anteil der britischen Mutation liegt mittlerweile bei über 50 Prozent. Unser Überblick über die neuesten Corona-Zahlen im Kreis Mettmann.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Dienstag 776 Menschen, 15 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 55 (+1; 4 neu, 3 genesen), in Haan 50 (-4; 1 neu, 5 genesen), in Heiligenhaus 59 (-2; 6 neu, 8 genesen), in Hilden 74 (-6; 4 neu, 9 genesen), in Langenfeld 48 (+2; 6 neu, 4 genesen), in Mettmann 49 (+/-0; 7 neu, 7 genesen), in Monheim 55 (+5; 8 neu, 2 genesen), in Ratingen 179 (+1; 11 neu, 9 genesen), in Velbert 170 (-14; 4 neu, 17 genesen) und in Wülfrath 37 (+2; 4 neu, 2 genesen). In 56 Prozent der Fälle handelt es sich um die britische Mutation.