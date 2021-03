Hilden/Haan : Polizei warnt vor Hackern und Cyberkriminalität

Hilden/Haan Der Log-In auf den Seiten sozialer Netzwerke, die Pin für das Online-Banking oder das Passwort für den Arbeitsrechner: Digitale Passwörter sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – und schwache Passwörter stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar.

Daher beteiligt sich Polizei unter dem Motto „Mach Dein Passwort stark“ an einer landesweiten Präventionskampagne zum Schutz vor Cybercrime und Hackern: Stefanie Lösing vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz bietet an diesem Mittwoch, 24. März, eine Telefon-Sprechstunde zu diesem Thema an. Von 10 bis 14 Uhr beantwortet die Expertin unter Telefon 02104 982-7712 alle Fragen rund um Passwortsicherheit und gibt hilfreiche Tipps und Hinweise.