Probephase startet : Firma testet Miet-E-Scooter in Hilden

Die 50 E-Roller sind auf zehn Standorte im Stadtgebiet verteilt. Einer ist vor dem Amber Hotel an der Schwanenstraße. Über Nacht werden die E-Scooter eingesammelt und zu ihren Standorten gebracht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Für drei Monate lang bietet die Firma Seven Group/Bird Rides Europe versuchsweise stationslose Elektro-Tretroller an. Die 50 E-Scooter dürfen nicht in der Fußgängerzone und auf Friedhöfen fahren. Das ist programmiert.