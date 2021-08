Corona-Lage am Sonntag : Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt wieder

Hilden Seit Freitag ist bei 169 weiteren Menschen aus dem Kreis Mettmann das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Inzidenz sinkt trotzdem weiter. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Sonntag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 1208 Infizierte erfasst, 99 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 129 (+23; 18 neu infiziert), in Haan 59 (+4; 8 neu), in Heiligenhaus 70 (+10; 11 neu), in Hilden 163 (+14; 18 neu), in Langenfeld 117 (+9; 8 neu), in Mettmann 48 (+4; 5 neu), in Monheim 139 (+6; 16 neu), in Ratingen 215 (+14; 23 neu), in Velbert 256 (+17; 28 neu) und in Wülfrath 12 (-2; 1 neu). Für Samstag und Sonntag meldet der Kreis ingesamt 169 Neuinfektionen.