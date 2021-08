Sanierung wird fortgesetzt : A46 wird im Kreuz Hilden ab 22 Uhr voll gesperrt

Hilden Das Autobahnkreuz Hilden muss saniert werden. Deshalb wird die A46 dort von heute Abend an für das gesamte Wochenende voll gesperrt. Der Autobahn GmbH Rheinland zufolge wird es nicht die einzige Sperrung bleiben.

Für Arbeiten am Autobahnkreuz Hilden bleibt die Autobahn 46 dort von heute Abend an (27.8.) über das komplette Wochenende gesperrt. Die jeweils drei Fahrspuren in beide Richtungen seien ab 22 Uhr bis einschließlich Montag (30.8.) um 5 Uhr nicht befahrbar, teilte die Autobahn GmbH Rheinland mit. Bereits um 20 Uhr ist demnach je nur ein Fahrstreifen auf der A46 frei.